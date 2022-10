Giappone-India: Tokyo esporterà antenne stealth per navi da guerra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Giappone, che persegue da tempo una "normalizzazione" basata sulla definitiva archiviazione del pacifismo costituzionale, l'India rappresenta un partner ideale: non ultimo, come potenziale mercato estero di esordio per l'industria della difesa giapponese. Quest'ultima, soffocata per decenni dai divieti autoimposti allo sviluppo e all'esportazione di sistemi d'arma avanzati, potrebbe rappresentare una risposta per i tentativi di Nuova Delhi di edificare un'industria bellica autonoma. Il Giappone, infatti, è in grado di apportare un know how tecnologico e ingegneristico di altissimo livello; e al contempo, per le citate ragioni storiche e politiche, manca di capacità produttive e mercati di sbocco, che l'India può invece fornire in abbondanza. La sfida militare posta dalla Cina, palesata lo scorso agosto dalle massicce manovre aeronavali intraprese da Pechino attorno a Taiwan, e dall'attracco di una nave spia cinese nello Sri Lanka, ha spinto il Giappone a rivedere radicalmente le proprie dottrine e la propria postura difensiva. Il primo ministro Fumio Kishida ha dichiarato lo scorso maggio, durante la visita ufficiale a Tokyo del presidente Usa Joe Biden, che il Giappone "aumenterà significativamente" la spesa per la difesa entro i prossimi cinque anni. Il Partito liberaldemocratico, principale forza di governo del Giappone, chiede addirittura che entro tale orizzonte temporale il bilancio della Difesa nazionale raddoppi, passando dall'uno al due per cento del prodotto interno lordo, in linea coi Paesi Nato. (segue) (Git)