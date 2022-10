Giappone-India: Tokyo esporterà antenne stealth per navi da guerra (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Giappone, la sfida posta dalla Cina, ma anche da avversari regionali come Corea del Sud e Russia, richiede anzitutto l'acquisizione di un deterrente in grado di neutralizzare le basi missilistiche nei territori di Paesi terzi, prima che questi ultimi possano colpire il Giappone: si tratta di un concetto del tutto inedito per il Giappone post-bellico, che ha sempre interpretato il pacifismo costituzionale come un divieto di acquisire sistemi d'arma strategici o di proiezione della forza. Nelle scorse settimane, il governo giapponese ha discusso l'adozione di missili da crociera e balistici, che costituiscono un ambito tecnologico nel quale l'India ha accumulato una significativa esperienza, in virtù del suo confronto con il Pakistan. Durante la ministeriale del mese scorso, Hamada e Singh hanno discusso anche lo sviluppo congiunto di droni e sistemi robotizzati terrestri. (segue) (Git)