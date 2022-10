Giappone-India: Tokyo esporterà antenne stealth per navi da guerra (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli Stati Uniti, il Giappone è stato il secondo Paese al mondo a condurre colloqui ministeriali nel formato "2+2" con l'India, nel 2019, quando le forze armate dei tre Paesi hanno tenuto per la prima volta esercitazioni congiunte. Nel 2020, Tokyo e Nuova Delhi hanno firmato un accordo di acquisizione e "cross-servicing" tra le rispettive forze armate. Il progressivo rafforzamento dell'asse tra i due Paesi è vitale anche per la tenuta del dialogo di sicurezza Quad. Il Giappone, infatti, tenta con sempre maggiore determinazione di ridimensionare gli storici legami tra l'India e la Russia nel campo della difesa, giudicati da Tokyo un assist indiretto alla Cina sul piano globale. L'India, d'altro canto, conta sul Giappone affinché richiami gli Stati Uniti del presidente Biden alla funzione istitutiva del Quad, ovvero il contenimento strategico della Cina. Come recentemente evidenziato dal quotidiano giapponese "Nikkei", infatti, diverse voci a Nuova Delhi contestano all'amministrazione Biden di aver distolto il Quad dal suo focus strategico, caricandolo di "dispersive agende politiche globali" come il contrasto ai mutamenti climatici, la cooperazione nel campo dei vaccini e le tecnologie emergenti. (Git)