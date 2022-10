© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione della terza edizione del convegno "La giustizia adotta la scuola, realizzato nell'ambito del Protocollo di intesa con il Ministero dell'Istruzione, con il Ministero dell'Università e della Ricerca in collaborazione con l'Arma dei Carabineri e la Polizia di Stato. Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 10:40)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di intitolazione a "Maria Coscia" di una scuola dell'infanzia di Roma Capitale. Sarà presente Walter Vetroni, già sindaco di Roma. Via Marco Dino Rossi 38 a Roma (ore 15:00)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla presentazione agli studenti della terza edizione del progetto "La Giustizia adotta la Scuola", promosso e curato dalla Fondazione Vittorio Occorsio. Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 11:00) (segue) (Rer)