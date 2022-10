Germania: i Verdi approvano il piano del governo per il nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il congresso dei Verdi, conclusosi a Bonn, ha approvato a maggioranza il piano del governo federale per far fronte alla crisi dell'energia con il ricorso al nucleare. L'iniziativa del ministro dell'Economia e della Protezione del clima, il verde Robert Habeck, prevede che due dei tre reattori ancora attivi in Germania continuino a funzionare in riserva di emergenza fino al 15 aprile 2023. Si tratta degli impianti di Isar 2 e Neckarwestheim, che supereranno il termine ultimo del processo di graduale denuclearizzazione della Germania, stabilito al 31 dicembre 2022 nel 2011 dal governo dell'allora cancelliera Angela Merkel. Il reattore di Emlsand verrà, invece, spenta definitivamente alla fine dell'anno in corso. Allo stesso tempo, i Verdi hanno deciso di escludere categoricamente l'acquisto di nuove barre di combustibile per le centrali nucleari. In precedenza, Habeck aveva dichiarato che, con gli ecologisti, “non vi sarà alcun ritorno all'energia nucleare” in Germania. (segue) (Geb)