Business news: Argentina, governo introduce nuovo sistema di controllo delle importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha ufficializzato, mediante la pubblicazione di un decreto sulla Gazzetta ufficiale, il nuovo sistema di regolazione e controllo unico delle importazioni denominato Sira (Sistema di importazioni della Repubblica Argentina). Come si legge nel documento di dieci pagine, il nuovo sistema "è volto ad ottenere in anticipo le informazioni necessarie per generare prevedibilità e tracciabilità nelle operazioni di importazione". Tra le novità si annoverano l'analisi della "capacità economica e finanziaria dell'importatore" e la possibilità di tracciare un "profilo di rischio doganale e fiscale", basato su antecedenti legati alla sovrafatturazione delle importazioni, all'uso abusivo di misure precauzionali e false dichiarazioni giurate. (Res)