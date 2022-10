Business news: Cile, Banca centrale porta tasso di riferimento al 11,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Cile (Bcc) ha aumentato di 50 punti base il tasso di riferimento portandolo all'11,25 per cento. L'aumento, si legge in una nota dell'istituzione monetaria, dovrebbe essere l'ultimo della serie di aumenti iniziati a luglio e l'attuale livello "verrà mantenuto il tempo necessario a garantire la convergenza dell'inflazione al target fissato dalla banca centrale al 3 per cento entro il 2023". Secondo il board della Bcc "i rischi dello scenario macroeconomico permangono elevati e le loro implicazioni a breve e medio termine devono essere valutate attentamente". Il Consiglio direttivo "resterà quindi attento all'evolversi di questi eventi concentrando gli sforzi nel riportare l'inflazione all'interno degli obiettivi prefissati". Riguardo lo scenario internazionale la Bcc afferma che "l'inflazione globale ha continuato a mostrare segni di persistenza" e che "le aspettative del mercato indicano una prolungata stretta monetaria nelle economie sviluppate". (Res)