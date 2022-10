Business news: America Latina, Fmi, rischi derivanti dall'inasprimento delle condizioni finanziarie globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli shock provocati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, l'America Latina affronta adesso un terzo shock: quello derivato dall'inasprimento delle condizioni finanziarie globali. Ad affermarlo è il Fondo monetario internazionale (Fmi) in un documento firmato tra gli altri dall'attuale direttore del Fmi per l'Emisfero occidentale, il brasiliano Ilan Goldfajn. Secondo quanto si legge nel documento "l'attuale momento di crescita è positivo e riflette la ripresa di determinati settori a livelli pre-pandemici così le condizioni esterne favorevoli". Tuttavia, si sottolinea, "i tassi di finanziamento stanno diventando sempre più scarsi e costosi per la lotta contro l'inflazione e gli afflussi di capitali verso i mercati emergenti stanno rallentando". Per l'America Latina, afferma l'Fmi, "questi fattori si traducono in una decelerazione dell'attività poiché i maggiori oneri finanziari gravano sul credito interno, sui consumi privati e sugli investimenti". (Res)