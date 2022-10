Cinema: Rai, a Maria Pia Ammirati il premio "Women in Cinema Award"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, è stata premiata in occasione della Festa del Cinema di Roma con il "Women in Cinema Award", stavolta dedicato alle donne iraniane. "È un onore ricevere il Women in Cinema Award - ha dichiarato Maria Pia Ammirati -, un premio che nasce dalla passione e dalla dedizione di donne che delle donne vogliono esaltare il talento in un mondo come quello del cinema e delle arti in cui l'impegno per il riconoscimento del femminile e la parità di genere resta tuttora aperta. Nel condividerne la dedica alla condizione drammatica delle donne iraniane, lo accolgo come una motivazione in più a tenere alta un’attenzione volta a rimuovere le barriere in tutte le circostanze del lavoro e della vita, a rivendicare e promuovere la dignità della donna e - come mi accade oggi - a darne una rappresentazione libera da stereotipi e pregiudizi. Ringrazio, quindi, l'Academy confermando la mia vicinanza e tutta la sensibilità per i valori e le attività di WiCA”. Women in Cinema Award è un premio nato con l’obiettivo di valorizzare e rendere omaggio al talento delle donne, prevalentemente all’interno dell’industria cinematografica e del mondo delle arti italiane e internazionali, e inoltre celebrare tutte quelle attrici, registe, sceneggiatrici, autrici, produttrici, creative e talentuose artigiane che fanno grande il cinema e le arti in generale. (Rin)