21 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore comunale allo sviluppo economico Alessia Cappello, partecipano alla cerimonia di premiazione delle botteghe storiche. Presenti anche il segretario generale di Unione Artigiani della provincia di Milano, Marco Accornero e il presidente club Imprese Storiche di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Alfredo Zini.Palazzo Marino, sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 10)L'assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della nuova edizione di ApritiModa, l'iniziativa che organizza in tutta Italia visite gratuite in atelier di brand famosi nel mondo e nei laboratori dell'eccellenza artigianale italiana per scoprire il "dietro le quinte" della moda.Palazzo Morando, Sala conferenze, via Sant'Andrea, 6 (ore 11)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione delle mostre "La Marcia su Roma: il crollo della democrazia in Italia" e "Un sindaco fuori dal Comune: Angelo Filippetti".Palazzo Marino, Sala dell'Orologio, Piazza della Scala, 2 (ore 12)L'assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla cerimonia di intitolazione di piazza Arrigo Arrighetti.Chiesa di San Giovanni Bono, accesso da via San Vigilio (ore 17)REGIONEIl presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori regionali a enti locali, montagna, piccoli comuni, al bilancio e ad agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Massimo Sertori, Davide Caparini e Fabio Rolfi, visitano la Val Trompia per il proseguo del tour delle aree interne.Miniera di stagionatura del Nostrano Valtrompia dop, Graticelle di Covegno/Bs (ore 10)L'assessore regionale all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, e l'assessore a istruzione università, ricerca e innovazione, Fabrizio Sala, partecipano all'evento dal titolo “Il progetto Biomass Hub per la transizione energetica e l'economia circolare in Lombardia”.Sala Pirelli, Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il capogruppo della Lega Roberto Anelli partecipano all'inaugurazione della mostra "Come fragile specchio" dell'artista Giorgio Bertazzoli.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 12)L'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, partecipa al convegno di presentazione del 'Centro Diurno Integrato Virtuale' dell'Istituto Geriatrico Fondazione 'La Pelucca'.Istituto Geriatrico Fondazione 'La Pelucca', via Campanella, 8/10, Sesto San Giovanni/Mi (ore 12)VARIEIl presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, partecipa all'evento “Emergenza Competenze” dove verrà presentato un progetto di ricerca destinato a istituzioni formative, università, enti locali e aziende. Presente anche il rettore dell'Università degli Studi di Milano, Elio Franzini e il vicepresidente per il capitale umano di Confindustria, Giovanni Brugnoli.Assolombarda, Sala Camerana, via Pantano, 9 (ore 10)Webinar “Le priorità infrastrutturali per il sistema economico lombardo” organizzato da Unioncamere Lombardia in collaborazione con le Camere di commercio lombarde.Diretta streaming (ore 10-12)Primo sopralluogo partecipato del Dibattito Pubblico per il nuovo stadio.Stadio San Siro, Ingresso 13, piazzale Angelo Moratti (ore 11)Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, partecipa alla presentazione della fase conclusiva del progetto "Il sogno in una stanza".Ospedale di Bergamo, Torre 7, piano terra - ingresso 56 di Hospital street, piazza Oms, 1, Bergamo (ore 11:30)Il vicedirettore de Il Post Francesco Costa partecipa all’evento “La società spiegata bene: il caso Morning”.Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Gemelli, Largo Agostino Gemelli, 1 (ore 18)La cineteca Milano Arlecchino presenta il docu-film “Carlo Porta, Poeta”.Cineteca Milano Arlecchino, via San Pietro all'Orto, 9 (ore 18:30)L'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, partecipa all'accensione della fiaccola di “Orasport on fire tour", il progetto educativo triennale della Federazione Oratori Milanesi che coinvolge oratori, società sportive e scuole di ispirazione cristiana in un percorso verso le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.Centro Sportivo Sandro Pertini, via dello Sport, 70 Cornaredo/Mi (ore 20:45)MONZAIl sindaco di Monza, Paolo Pilotto, il vicesindaco, Egidio Longoni, e l'assessore all'energia Giada Turafo, partecipano alla presentazione del programma degli interventi sull'illuminazione pubblica insieme ai rappresentanti di EnelX.Comune di Monza, piazza Trento e Trieste (ore 13) (Rem)