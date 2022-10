Business news: Argentina, provincia di Jujuy produrrà 80 mila tonnellate di litio all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della provincia argentina di Jujuy, Gerardo Morales, ha affermato che entro la fine di quest'anno verrà raggiunta a livello locale una produzione complessiva di circa 80 mila tonnellate di litio annue, una cifra che collocherà Jujuy come la principale esportatrice del Paese. Secondo Morales il litio "rappresenta l'asse centrale della crescita della provincia" e ha sottolineato che a partire dal 2023 il 5 per cento della produzione, ovvero 4000 tonnellate, verranno destinate a progetti con valore aggregato come la costruzione di una fabbrica di batterie al litio. Il governatore ha quindi ricordato che "più di 40 imprese inizieranno prossimamente l'esplorazione dei salari di Jujuy" e che insieme alle province di Salta e Catamarca, le esportazioni di litio arriveranno a "10 miliardi di dollari annuali nei prossimi quattro anni", "il triplo di quanto esporta oggi in minerali l'Argentina", ha sottolineato. (Res)