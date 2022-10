Germania: i Verdi approvano il piano del governo per il nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione divide il governo federale, formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). La formazione presieduta dal ministro delle Finanze, Christian Lindner, sostiene infatti che tutte e tre le centrali nucleari della Germania dovrebbero rimanere attive fino al 2024. Tale proposta trova il sostegno di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), che formano il principale gruppo di opposizione al Bundestag. Per trovare un'intesa nel proprio esecutivo, il cancelliere Olaf Scholz ha incontrato oggi a Berlino Habeck e Lindner. I risultati dei colloqui non sono noti. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i ministri dell'Economia e Protezione del clima e delle Finanze non hanno rilasciato dichiarazioni al termine dell'incontro con Scholz. (Geb)