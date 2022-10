Ue: Reintke (Verdi) mette in guardia da crescita estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo, Terry Reintke, mette in guardia dalla crescita dell'estrema destra nell'Ue. Con riferimento alle recenti elezioni in Italia e Svezia, Reintke ha affermato: “Abbiamo movimenti estremisti di destra che crescono, antieuropei e autoritari”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'esponente degli ecologisti ha sottolineato che l'ascesa della destra radicale avrà un impatto sulle decisioni congiunte degli Stati membri dell'Ue. Pertanto, ha aggiunto Reintke, “sarà molto importante per noi come Parlamento europeo posizionarci molto chiaramente contro” questo sviluppo e “difendere i valori fondamentali dell'Unione europea come la democrazia, lo stato di diritto, i diritti fondamentali”. (Geb)