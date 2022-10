Business news: Argentina, dalla Bid prestito di 700 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) ha concesso un credito di 700 milioni di dollari all'Argentina con l'obiettivo di promuovere la stabilità macroeconomica e rafforzare le finanze pubbliche. E' quanto si legge in una nota del Bid, dove si sottolinea che il prestito fornirà "sostegno al bilancio e coprirà le esigenze di finanziamento a breve termine proteggendo la spesa sociale per i gruppi vulnerabili e le infrastrutture". Il finanziamento del Bid, prosegue la nota, "è in linea con gli obiettivi del programma Extended Fund Facility" siglato con il Fondo monetario internazionale (Fmi) a marzo di quest'anno, e sarà integrato dall'assistenza finanziaria di altre organizzazioni multilaterali. Il prestito ha una durata di ammortamento di sette anni e un periodo di grazia di tre anni a un tasso di interesse interbancario garantito (Sofr - Secured Overnight Financing Rate). (Res)