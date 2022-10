Business news: Uruguay-Corea del Sud, presidente Lacalle Pou riceve il premier Han Duk-Soo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Corea del Sud è stato ricevuto a Montevideo dal presidente dell'Uruguay Luis Lacalle Pou. Lo riferisce la presidenza dell'Uruguay, secondo cui l'incontro si è svolto presso la sede dell'esecutivo ed è durato circa 40 minuti. Durante una conferenza stampa a margine dell'incontro, Han ha riferito di aver discusso della cooperazione bilaterale "nel campo della tecnologia dell'informazione", e progetti quali "la costruzione di un centro di innovazione per l'agricoltura e la biotecnologia alimentare", nonché della possibilità per la Corea del Sud di importare arance dal Paese sudamericano. "Abbiamo anche evidenziato l'importanza del ruolo dell'Uruguay come Paese coordinatore per i negoziati del Mercosur relativi alla conclusione di un accordo commerciale. Abbiamo sollecitato a concludere i negoziati il prima possibile", ha dichiarato Han, riferendosi alla presidenza semestrale del Mercosur attualmente detenuta dall'Uruguay. (Res)