Business news: Brasile, produzione petrolio in cresciuta del 3,28 per cento su anno ad agosto

- La produzione di petrolio in Brasile è aumentata ad agosto del 3,28 per cento su anno e del 4,19 per cento su mese. Quanto al gas naturale, la produzione di agosto è stata del 2,46 per cento superiore allo stesso mese dello scorso anno e del 3,19 su mese. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp). Complessivamente, ad agosto 2022 la produzione nazionale ha raggiunto i 3,96 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, di cui il 74,8 per cento estratto in bacini pre-sal. In particolare, la produzione nei 126 pozzi di petrolio pre-sal attivi è aumentata del 7,31 per cento su anno e dell'2,91 per cento su mese. Il campo di Tupi (ex-Lula) ha prodotto 806 mila barili di petrolio equivalente al giorno, pari al 26,11 per cento della produzione totale nazionale, confermandosi il più produttivo campo del Paese. (Res)