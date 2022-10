Business news: Bolivia, governo raggiunge accordo con minatori al termine di due giorni di proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia ha raggiunto un accordo con minatori della compagnia statale Huanuni, detti Poncho Rojos, che da due giorni protestavano contro le riforme del settore proposte dalle autorità del Paese. Dopo oltre dodici ore di trattative il ministro dell'Economia, Marcelo Montenegro, ha dichiarato di aver voluto chiudere l'accordo per mettere fine alle pressioni dei lavoratori. "Si è convenuto di abrogare articoli importanti del decreto come richiesto dal sindacato. Inoltre, si è deciso che il sindacato dei lavoratori della Huanuni invii due rappresentanti al tavolo dei negoziati in cui si elaborerà un nuovo decreto in sostituzione di quello cancellato", ha spiegato il ministro nel corso di una conferenza stampa. Il decreto in questione prevedeva il trasferimento di risorse dalle aziende pubbliche al Tesoro nazionale per progetti di investimento e obbligazioni sociali. Secondo i sindacati, la misura minacciava il funzionamento della società e gli investimenti futuri delle società minerarie statali. (Res)