Spagna: Feijoo (Pp), bozza di bilancio è il programma elettorale più costoso della storia

- La bozza di bilancio generale dello Stato spagnolo per il 2023 è “il programma elettorale più costoso della storia”. Lo ha detto il presidente del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, parlando a Las Palmas (Gran Canaria). La bozza presentata dal governo è “lontana da ciò di cui la Spagna ha bisogno”, considerata l’inflazione elevata, la bassa crescita economica e il debito pubblico “esorbitante”. Da quando Pedro Sanchez è presidente del governo, ossia dal 2018, Madrid ha dovuto fare i conti con “oltre 200 milioni di debito pubblico in più al giorno”. “Non penso che sia progressista vivere sulle spalle delle generazioni future”, ha dichiarato Feijoo. Il leader del Pp ha sottolineato che la bozza è inquadrata in una “competizione interna” tra il governo e i suoi partner. “C’è una strategia del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), una di Podemos, una della Sinistra unita”, ha affermato. (Spm)