Business news: Uruguay, ministro Agricoltura avverte su pericolo terzo anno di siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura e dell'Allevamento dell'Uruguay, Fernando Mattos, si è dichiarato "preoccupato" per la scarsità di piogge su tutto il territorio nazionale e specialmente nelle regioni agricole. "Abbiamo un deficit idrico crescente", ha avvertito Mattos, secondo il quale ci sono zone "dove non è piovuto affatto". Si tratta, segnala il ministro, di una circostanza che "mette in pericolo i raccolti di granaglie" sottolineando che le previsioni dei prossimi mesi "non sono molto incoraggianti". Il titolare del dicastero dell'Agricoltura ha quindi ammesso la preoccupazione del governo per il pericolo di un nuovo anno di siccità. "Preoccupa perché sarebbe il terzo anno consecutivo con deficit idrico o direttamente con siccità", ha detto. (Res)