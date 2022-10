© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù registrerà una crescita del 2,7 per cento nel 2022 e del 2,6 per cento nel 2023. È quanto si legge nel "World economic outlook” del Fondo monetario internazionale (Fmi) di ottobre. La stima è in linea con quella diffusa dalla Banca mondiale, secondo cui il Perù registrerà una crescita del 2,7 per cento nel 2022 e del 2,6 per cento nel 2023. (Res)