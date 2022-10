Business news: Brasile, Confederazione industria stima inflazione al 5,9 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione nazionale dell'industria (Cni) del Brasile stima l'inflazione nel 2022 al 5,9 per cento. E' quanto emerge dal Rapporto congiunturale sul terzo trimestre pubblicato l'11 ottobre. La stima è al ribasso dello 1,7 per cento rispetto a quanto stimato a luglio, quando si sperava in un indice dei prezzi al 7,6 per cento. Si tratta comunque di una cifra superiore all'obiettivo fissato per l'anno in corso dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, il 3,50 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (Res)