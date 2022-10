Business news: Corea del Sud-Cile, concordata ripresa colloqui per potenziamento accordo libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, e il primo ministro della Corea del Sud, Han Duk-soo, hanno concordato il rilancio dei colloqui tra i due Paesi per il potenziamento dell'accordo di libero scambio entrato in vigore nel 2004. L'intesa è stata raggiunta nel corso di un colloquio tra i due leader a Santiago del Cile. Boric e Han hanno anche concordato l'elevazione delle relazioni tra i rispettivi Paesi allo status di partenariato strategico. La Corea del Sud è stato il primo Paese al mondo a firmare un accordo di libero scambio con il Cile, e tale intese ha servito da importante trampolino per le aziende sudcoreane nei mercati dell'America Centrale e Meridionale. (Res)