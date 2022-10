Business news: Uruguay-Regno Unito, conclusa prima riunione commissione congiunta su affari economici e commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uruguay e Regno Unito hanno concluso a Montevideo la prima riunione della Commissione congiunta sugli affari economici e commerciali. L'iniziativa, si legge in una nota ufficiale uruguaiana, "rinnova e rafforza le storiche relazioni economiche tra i due Paesi inaugurando un nuovo spazio per aggiornare e approfondire le relazioni bilaterali". La Commissione congiunta, prosegue la nota, "si pone come obiettivo principale quello di promuovere il commercio e gli investimenti come strumenti della crescita economica, e di identificare nuove opportunità per approfondire le relazioni economiche bilaterali basate sullo sviluppo sostenibile e lo scambio di buone pratiche promuovendo la trasparenza e l'interscambio di conoscenze e il miglioramento della competitività attraverso l'innovazione". (Res)