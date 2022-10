Usa: "Wsj", economia entrerà in recessione entro un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia degli Stati Uniti entrerà in recessione entro un anno, sulla scia delle politiche messe in campo dalla Federal Reserve per contrastare l'inflazione. Lo indica un sondaggio condotto dal "Wall Street Journal" tra economisti, che in media stimano intorno al 63 per cento la probabilità di una recessione nei prossimi mesi. A luglio, in un simile sondaggio, la probabilità veniva attestata al 49 per cento. La rilevazione riflette il crescente pessimismo degli esperti sulle prospettive economiche statunitensi per il 2023. Gli economisti si aspettano ora un Pil in contrazione nei primi due trimestri del prossimo anno (dello 0,2 per cento nel primo e dello 0,1 per cento nel secondo). Gli esperti interpellati dal "Wsj" si aspettano anche un taglio dei posti di lavoro, con una media di 34 mila interruzioni dei rapporti di lavoro in media ogni mese nel primo trimestre (38 mila nel secondo trimestre 2023). Il 58,9 per cento degli economisti ritiene che i rialzi dei tassi d'interesse da parte della Fed siano eccessivi e causino un rallentamento non necessario dell'economia. (Was)