Business news: Brasile, produzione industriale cala in 7 distretti su 15 ad agosto

- La produzione industriale in Brasile nel corso del mese di agosto è calata su mese in 7 dei 15 distretti industriali monitorati dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Secondo i dati del sondaggio industriale contrazioni si sono registrate nei distretti degli stati di Parà (-6,2 per cento), Santa Catarina (-4,8 per cento), Espirito Santo (-3,9 per cento), Bahia (-2,8 per cento), Minas Gerais (-1,9 per cento), Paranà (-1,5 per cento) e Cearà (-0,8 per cento). Variazione nulla per il distretto di Pernambuco. Di contro hanno registrato un'espansione della produzione i distretti degli stati di Amazzonia (7,0 per cento), Rio de Janeiro (3,3 per cento), San Paolo (2,6 per cento), Mato Grosso (2,1 per cento), Goias (1,8 per cento), Regione nordest (1,1 per cento), Rio Grande do Sul (0,1 per cento). (Res)