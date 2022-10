Business news: Brasile, Confederazione industria stima crescita pil al 3,1 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione nazionale dell'industria (Cni) del Brasile stima la crescita del prodotto interno lordo (pil) nel 2022 al 3,1 per cento. E' quanto emerge dal Rapporto congiunturale sul terzo trimestre pubblicato l'11 ottobre. La stima è al rialzo dell'1,7 per cento rispetto a quanto stimato a luglio, quando si sperava in una crescita dell'1,4 per cento. Alla fine dello scorso anno, la Cni aveva previsto una crescita dell'1,2 per cento. Tuttavia, la guerra in Ucraina e il rallentamento dell'economia cinese avevano portato la confederazione a ridurre la previsione allo 0,9 per cento ad aprile. Un miglioramento era già stato segnalato a luglio con la stima all'1,4 per cento. Secondo la Cni "la graduale normalizzazione delle filiere globali, l'aumento della spesa per i programmi sociali e il calo dell'inflazione hanno contribuito a migliorare le previsioni". (Res)