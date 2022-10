Business news: Cile, parlamento ratifica accordo per il partenariato transpacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato cileno ha approvato in seconda lettura il disegno di legge che ufficializza l'adesione del Paese al trattato globale e progressivo di partenariato transpacifico, noto come Tpp-11. Il testo, approvato in prima lettura nel 2019 e rimasto accantonato per anni a fronte della forte opposizione di parte della politica e delle associazioni civili ed ambientaliste, è passato martedì sera (ora locale) alla camera alta con 27 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astensioni. Il sostegno al Tpp-11 è arrivato da una maggioranza trasversale, composta principalmente da esponenti dell'opposizione e da settori di centro, mentre una parte della coalizione di governo ha votato contro, ritenendo il Partenariato come un'apertura indiscriminata allo sfruttamento delle risorse naturali del Paese. Di fatto, l'esecutivo si è riservato di ratificare il trattato solo al termine delle discussioni bilaterali avviate con i singoli paesi aderenti attraverso il meccanismo delle "side letters". (Res)