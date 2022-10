Business news: Argentina, nuovo investimento di Vista Energy e Trafigura in giacimento Vaca Muerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie del settore petrolifero Vista Energy e Trafigura hanno annunciato un nuovo investimento congiunto di 150 milioni di dollari per lo sviluppo di tre pozzi nel giacimento Bajada del Palo Oeste del bacino di Vaca Muerta, in Argentina. L'accordo, si legge in una nota, prevede un apporto pari al 25 per cento del costo dell'investimento da parte della multinazionale svizzera Trafigura in cambio del 25 per cento della futura produzione petrolifera dei pozzi. Il restante 75 per cento del finanziamento è a carico di Vista, che si garantisce in questo modo i diritti sul 75 per cento della produzione di petrolio. La società con sede in Messico mantiene inoltre il 100 per cento della titolarità sulla concessione del giacimento fatta dal governo argentino. Vista e Trafigura, ricorda la nota, avevano già avviato un investimento congiunto su Vaca Muerta pari a 350 milioni di dollari e l'attuale accordo rappresenta "un rafforzamento della partnership avviata nel 2021". (Res)