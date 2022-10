Egitto-India: presidente Al Sisi riceve capo diplomazia Jaishankar, possibile partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e India potrebbero elevare le loro relazioni bilaterali al livello di partnership strategica. Proprio oggi il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto il ministro degli Esteri indiano, Subramaniam Jaishankar, attualmente in visita al Cairo. Secondo il portavoce della presidenza egiziana, l’ambasciatore Bassam Rady, il capo della diplomazia di Nuova Delhi ha consegnato un messaggio del primo ministro indiano, Narendra Modi, in cui la parte asiatica auspica che “la proficua cooperazione tra i due Paesi porti a una partnership strategica”. Da parte sua, Al Sisi ha espresso “apprezzamento per il proficuo processo di cooperazione tra i due Paesi e attende con impazienza lo scambio di esperienze nei campi dello sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dell'informazione”. (segue) (Cae)