Mobilità: Atzeni (Uiltrasporti Lazio), traffico in aumento e taxi in affanno

22 luglio 2021

- Nell'ultimo periodo il traffico a Roma è aumentato in maniera esponenziale e spostarsi tra le strade della città è diventata una vera e propria odissea anche per i taxi. È quanto dichiara in una nota Alessandro Atzeni di Uil Trasporti Lazio. "Nonostante si continui a parlare di transizione ecologica al momento non si percepiscono segnali di speranza per una vita cittadina meno caotica e più attenta all'ambiente, che continua ad essere compromesso da un inquinamento sconsiderato. È anche paradossale che sistematicamente le criticità legate al trasporto pubblico, taxi compresi, trovino come unici colpevoli i lavoratori costretti, purtroppo, a divincolarsi in mezzo ad un ginepraio di lamiera perennemente accatastata tra le strade urbane. Infatti, i lavori stradali, le manifestazioni e le metro chiuse ed inefficienti rendono, ormai, la circolazione impossibile. Se l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gualtieri non si attiverà con i necessari interventi sostanziali - sottolinea Atzeni - i cittadini romani dovranno mettersi l'anima in pace e continuare a subire tutti i disagi quotidiani legati alla catastrofica mobilità della Capitale". (Rer)