Egitto: mancano soldi per acquistare mangimi, migliaia di polli abbattuti

- Migliaia di pulcini vengono abbattuti in Egitto perché mancano i fondi per acquistare il mangime. Alcuni video di intere casse di pulcini riversate in sacchi della spazzatura si stanno diffondendo velocemente sui social network in Egitto. "Purtroppo, i filmati sono reali: non c'è mangime per nutrirli", ha scritto su Facebook Tharwat El Zeini, vicepresidente dell'Associazione dei produttori di pollame egiziani. Il responsabile della divisione pollame della Federazione delle camere di commercio egiziane, Abdulaziz al Sayed, ha descritto la crisi come "una catastrofe più grave dell'influenza aviaria nel 2006". La carenza di requisiti per l'allevamento di pollame "ha raggiunto il 50 per cento" del totale, ha affermato Abdel Aziz ai media egiziani. (segue) (Cae)