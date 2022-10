Egitto: mancano soldi per acquistare mangimi, migliaia di polli abbattuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro dell'Agricoltura egiziano, Al Sayed al Qusair, ha descritto le scene dell'abbattimento dei pulcini come un "caso isolato" ed esasperato da "gente malvagia", ma non ha negato l'esistenza di una crisi nel settore. La guerra in Ucraina, in effetti, ha portato a una riduzione delle operazioni di spedizione e fornitura di mais e soia, nonché delle tariffe di trasporto e assicurative. Da parte loro, gli importatori affermano che i mangimi sono disponibili nei porti, ma non c'è valuta estera per farli entrare nel Paese. (Cae)