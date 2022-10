Parlamento: settimana importante per costituzione gruppi ed elezione vicepresidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che sta per iniziare è una settimana importante, dal punto di vista parlamentare, con la costituzione dei gruppi alla Camera ed al Senato e l’elezione dei vicepresidenti, dei questori e dei segretari d’Aula delle Assemblee di Montecitorio e palazzo Madama. E mentre la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, continua a lavorare in vista della formazione del prossimo governo, occhi puntati in particolare sull’assegnazione delle presidenze delle commissioni di garanzia che per legge, come nel caso del Copasir, e per consuetudine, come per la Vigilanza Rai, vanno alle opposizioni. Se il Partito democratico punta alla guida del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con il ministro della Difesa uscente, Lorenzo Guerini, e con Enrico Borghi, il Movimento cinque stelle sembra intenzionato a concentrarsi sulla commissione di Vigilanza Rai. Organo quest’ultimo che interessa anche ad Italia viva, anche se Matteo Renzi si prenota per la presidenza della commissione speciale di indagine sugli acquisti del Covid annunciata dalla stessa Meloni. Opposizioni che intanto non marciano unite. "Quando saremo chiamati per le consultazioni, denunceremo a Sergio Mattarella l'atteggiamento di Pd e M5s non rispettoso delle opposizioni, che sono tre. Essere esclusi dagli uffici di presidenza delle Camere è lesivo della rappresentanza plurale delle istituzioni", annuncia il deputato, nonché presidente di Azione, Matteo Richetti. Le voci danno infatti in corsa per le vicepresidenze dei due rami del Parlamento esponenti del Partito democratico e del Movimento cinque stelle come Nicola Zingaretti e Stefano Patuanelli, ma non rappresentanti del Terzo polo. (Rin)