Germania: ministra Esteri Baerbock, per Ucraina sistemi antiaerei più importanti di carri

- I sistemi di difesa aerea sono per l'Ucraina più importanti dei carri armati. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, che ha sottolineato l'importanza della fornitura del primo di quattro sistemi antiaerei Iris-T all'ex repubblica sovietica da parte della Germania. Allo stesso tempo, l'esponente dei Verdi ha ribadito la posizione del governo federale, contrario a consegnare al Paese aggredito dalla Russia carri armati e altri mezzi corazzati di fabbricazione tedesca. In particolare, Baerbock ha dichiarato: “All'inizio della settimana, abbiamo visto quanto sia importante la difesa aerea. Fortunatamente, è stato possibile intercettare la metà degli attacchi missilistici su Kiev anche grazie alle nostre consegne di armi”. Pertanto, ha aggiunto la ministra degli Esteri tedesca, la Germania continuerà a fornire aiuti militari all'ex repubblica sovietica, “soprattutto nel settore della difesa aerea”. Il trasferimento di mezzi corazzati è, invece, secondario e già avviene mediante lo scambio circolare. Iniziativa del governo federale, tale meccanismo prevede che la Germania fornisca armi pesanti di propria produzione a Stati parte dell'Ue e della Nato che, in cambio, inviano armamenti analoghi di fabbricazione sovietica all'Ucraina. Baerbock ha poi osservato che le truppe ucraine all'offensiva stanno acquisendo numerosi corazzati abbandonati dalle truppe russe. Secondo la ministra degli Ester tedesca, per tale motivo, “la questione dei carri armati non è così urgente al momento quanto soprattutto la difesa aerea” dell'Ucraina. (Geb)