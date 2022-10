© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla cerimonia di intitolazione della Scuola comunale dell'infanzia "Piscine di Torrespaccata" al nome di "Maria Coscia". Via Marco Dino Rossi 38 a Roma (ore 15:00)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla presentazione del Catalogo Scuole 2022/2023 ai dirigenti scolastici, docenti e rappresentanti delle scuole di Roma e della Città Metropolitana. Auditorium dell'Ara Pacis, via di Ripetta 190 a Roma (ore 16:45)- Seconda tappa del "Tour della Costituzione" nel Municipio IX, iniziativa promossa dalla presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli in occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana. Archivio Centrale dello Stato in piazzale degli Archivi 27 a Roma (ore 10:00)