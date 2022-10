Business news: Brasile, prezzi frenano per il terzo mese consecutivo, a settembre -0,29 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile è calato a settembre 2022 dello 0,29 per cento su mese. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che l'Ipca mostra un calo per il terzo mese consecutivo, dopo i precedenti 25 mesi in costante crescita. L'inflazione accumulata nei primi nove mesi dell'anno raggiunge il 4,09 per cento, mentre su base annua si attesta a 7,71 per cento. La deflazione è stata registrata per 4 dei 9 segmenti di prodotti oggetto di analisi da parte dell'istituto di statistica. Si tratta del gruppo trasporti, -1,98 per cento, influenzato particolarmente dal calo del prezzo dei carburanti, del gruppo comunicazione, -2,08 per cento, del gruppo alimenti e bibite, calato dello 0,51 per cento, e del gruppo articoli per la casa (-0,13 per cento). Ancora in crescita l'inflazione per i prezzi del gruppo abbigliamento (1,77), spese personali (0,95), prodotti del gruppo 'casa' (0,60 per cento), prodotti per salute e igiene personale (0,57) e articoli scolastici (0,12 per cento). (Res)