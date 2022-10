Ucraina: ex generale Usa Hodges, Crimea può essere liberata entro l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe ucraine possono liberare la Crimea dall'occupazione russa entro l'estate del 2023. È quanto affermato dal generale a riposo Ben Hodges, dal 2014 al 2017 al vertice del Comando dell’esercito degli Stati Uniti in Europa (Usareur), durante un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Hodges ha osservato che la situazione delle Forze armate russe nella guerra in Ucraina “peggiora di settimana in settimana”. L'ex comandante dell'Usareur ha evidenziato: “Si dice che la guerra sia una prova di volontà e logistica, e l'Ucraina è notevolmente superiore su entrambi i fronti”. Interpellato su come il conflitto potrebbe finire, Hodges ha risposto: “I russi devono perdere o ci riproveranno in due o tre anni”: Il generale a riposo ha aggiunto che, “in primo luogo, dovranno essere liberate tutte le regioni” dell'ex repubblica sovietica occupate dalla Russia”. In questi territori andrà “ripristinata la sovranità” di Kiev, “compresi Donetsk, Luhansk e naturalmente la Crimea”. In secondo luogo, dovrà fare ritorno in patria “quel milione di ucraini che, dall'inizio della guerra, sono stati rapiti e deportati” dall'esercito russo. Infine, gli autori di crimini di guerra dovranno essere perseguiti e la Russia dovrà pagare le riparazioni di guerra. (segue) (Geb)