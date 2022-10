Ucraina: ex generale Usa Hodges, Crimea può essere liberata entro l'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Hodges, il presidente russo Vladimir Putin ha “soltanto una speranza”, ossia che gli Stati occidentali smettano di sostenere l'Ucraina. Pertanto, ha sottolineato l'ex comandante dell'Usareur, il titolare del Cremlino sta facendo “tutto il possibile per prolungare la guerra e diffondere paura e insicurezza in Occidente”. Per la Russia, “tutti i mezzi sono giusti”: dalla mobilitazione dei giovani da inviare al fronte come “carne da cannone” agli “attacchi alle infrastrutture in Occidente”. Al riguardo, Hodges ha concluso: “Credo, quindi, che sperimenteremo più atti di sabotaggio e attacchi o almeno tentativi nelle prossime settimane e mesi”. (Geb)