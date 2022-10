Romania: domani Parlamento esamina mozione di sfiducia a ministro Interno Bode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Deputati di Bucarest esaminerà domani la mozione di sfiducia presentata contro il ministro dell'Interno, Lucian Bode, da parte di 55 parlamentari dell'opposizione. Lo ha reso noto l’emittente “Radio Romania International”. La votazione si svolgerà invece mercoledì. Il dibattito sulla mozione avrebbe dovuto avvenire in precedenza ma è stato ricalendarizzato su richiesta del ministro. "L'efficienza del ministro si è vista nel momento in cui ha aiutato un amico del presidente Klaus Iohannis a vendere 600 auto Bmw alla polizia romena" attraverso una gara d'appalto "in linea con le specificazioni del vincitore", sostengono i firmatari della mozione. (Rob)