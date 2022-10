Energia: Nuclearelectrica annuncia stop temporaneo unità 1 della centrale nucleare di Cernavoda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità 1 della centrale nucleare di Cernavoda, nel sud-est della Romania, sarà chiusa per l’adeguamento di alcuni parametri e limiti di protezione del generatore elettrico. Lo ha reso noto la compagnia nazionale Nuclearelectrica. Secondo l’azienda, lo svolgimento delle operazioni non ha alcun impatto sulla sicurezza nucleare, sull'ambiente, sul personale o sulla popolazione. Al termine dei lavori, l'unità sarà ricollegata al sistema energetico nazionale. I due reattori di Cernavoda producono circa il 20 per cento della produzione totale di energia del Paese. (Rob)