Egitto-Germania: Al Sisi incontra il presidente di Siemens, l'azienda sponsorizzerà la Cop27

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato i vertici della compagnia energetica Siemens per discutere della cooperazione congiunta nel campo dell'energia verde, nuova e rinnovabile. Lo ha affermato il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Rady, in un comunicato stampa. Al Sisi ha espresso la volontà del suo Paese di beneficiare delle competenze dell'azienda nel campo delle energie nuove e rinnovabili, delle interconnessioni elettriche, della formazione professionale e tecnica dei lavoratori egiziani. Intanto il coordinatore generale della 27esima sessione della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27), Ashraf Ibrahim, e l'amministratore delegato di Siemens in Egitto, Laila Al Haris, hanno firmato un memorandum d'intesa in base al quale Siemens Energy sarà uno sponsor di supporto della conferenza Cop27, che l'Egitto ospiterà a Sharm el Sheikh nel novembre 2022, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri egiziano. (Cae)