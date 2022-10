Israele-Libano: forze israeliane negano di aver violato le acque libanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito libanese ha dichiarato oggi che le navi della Marina militare israeliana avrebbero violato più volte le acque territoriali libanesi in un'area di fronte a Rosh Hanikra, vicino alla linea di demarcazione tra i due Paesi. La dichiarazione denuncia quattro presunte violazioni nelle acque libanesi, denunciando l’accaduto alle Nazioni Unite. Libano e Israele hanno dato il via libera la scorsa settimana a un accordo che stabilisce i rispettivi diritti marittimi. In risposta alle accuse libanesi, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno inviato al quotidiano “Jerusalem Post” una dichiarazione per negare qualsiasi incursione nelle acque territoriali libanesi. (Lib)