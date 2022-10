Business news: Argentina, ex presidente Macri presenta programma di governo ultra liberista per secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, ha presentato le principali iniziative di un suo eventuale secondo mandato. Lo ha fatto attraverso il libro intitolato "Perché" presentato alla stampa dove preannuncia un piano d'azione "immediato" che prevede di "farla finita con leggi obsolete in materia sindacale, previdenziale e fiscale". "Quello che non si fa subito è probabile che non si farà mai", scrive Macri. "La riduzione drastica della spesa pubblica dovrà essere tra le prime misure", afferma sulla stessa linea l'ex presidente, che ha attribuito parte del fallimento del suo primo governo alla prudenza impostagli dai settori più moderati della sua coalizione. Macri dovrà ad ogni modo contendersi la leadership della coalizione di centrodestra con altri sfidanti, come la ex ministra degli Interni, Patricia Bullrich, e il governatore radicale Gerardo Morales. (Res)