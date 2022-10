Energia: Algeria, ultima decisione Opec + serve a stabilizzare i mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, ha affermato che l'ultima decisione dell'Opec+ (alleanza che riunisce l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e dei produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia) di tagliare la produzione di 2 milioni di barili "è storica" e "serve a stabilizzare i mercati per affrontare tutte le sfide future". Arkab ha parlato durante un incontro con il segretario generale dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), Haitham al Ghais, attualmente in visita in Algeria. Da parte sua, Al Ghais ha dichiarato che "i mercati petroliferi stanno attraversando una fase di grandi oscillazioni", aggiungendo che l'obiettivo dell'Opec e dei produttori esterni all'organizzazione è mantenere la stabilità del mercato. La decisione del Cartello petrolifero ha mantenuto i prezzi del Brent attorno ai 90 dollari barile, ma è stata duramente criticata dagli Stati Uniti, che da tempo chiedono di aumentare l’output per ridurre i prezzi e mitigare l’inflazione.(Ala)