Algeria: amministrative parziali in Cabilia, affluenza al 30 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione della Cabilia ha storicamente registrato una bassa affluenza alle urne dall'indipendenza dall'Algeria, rivendicando una maggiore autonomia della minoranza berbera dal potere centralizzato di Algeri. Le elezioni amministrative dello scorso novembre non si sono svolte in sei comuni di Bejaia e Tizi Ouzou (su 119), perché nella stragrande maggioranza dei comuni non era stata presentata alcuna lista. Il Fronte delle forze socialiste (Ffs), il più antico partito di opposizione del Paese, ha preso parte a queste elezioni locali parziali, insieme al Fronte di liberazione nazionale (Fln) e al Raggruppamento nazionale democratico (Rnd) e 12 liste indipendenti, per ottenere 49 seggi comunali distribuiti tra i sei comuni di Tizi Ouzou e Bejaia. (segue) (Res)