Brasile: in caso di vittoria, Lula limiterà la partecipazione politica dei militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Se dovesse vincere le elezioni presidenziali in Brasile, il candidato del Partito dei lavoratori (Pt) Luiz Inacio Lula da Silva intende tornare a limitare la partecipazione agli affari politici dei militari, abrogando un decreto dell'attuale presidente Jair Bolsonaro. Lo riferisce il quotidiano "Folha de Sao Paulo", secondo cui tra gli obiettivi di Lula da presidente vi è quello di fissare un termine massimo entro il quale è consentito a un militare di occupare un ruolo civile, stabilendo sanzioni in caso di violazioni. Nel vecchio statuto dell'esercito, gli ufficiali rimasti in posizioni civili per più di due anni venivano trasferiti alla riserva nazionale. Una norma, questa, che è stata tuttavia abrogata da Bolsonaro, che del resto a nominato ufficiali in diverse posizioni ministeriali. L'iniziativa sarebbe in linea con la promessa elettorale di Lula di "depoliticizzare" le forze armate, affidando inoltre a un civile il ministero della Difesa e rimuovendo quasi 8 mila militari che oggi occupano incarichi civili in Brasile. (Brb)