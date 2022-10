Lavoro: Capobianco (Filca Cisl Roma), inaccettabile si muoia ancora in cantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo fermare questa lunga scia di sangue - prosegue Capobianco -. Bisogna pretendere di lavorare in sicurezza con un aumento dei controlli della formazione certificata e reale dei lavoratori. Il 4 agosto abbiamo firmato in Prefettura un importante protocollo di intesa per la regolarità del lavoro nel settore delle costruzioni. Bisogna dar seguito a quanto si è detto con un impegno di tutti a contrastare questo triste fenomeno. Il 22 ottobre saremo tutti in piazza Santi Apostoli in una manifestazione nazionale per chiedere che il tema delle morti sul lavoro sia al centro dell’agenda politica”. (Rer)