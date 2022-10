Lombardia: Zoffili (Lega), chiederò a ministero Difesa di sostenere mostra Alpini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho partecipato all'inaugurazione della mostra 'Alpini, un Corpo nella Storia' a Erba presso il Museo Civico di Villa Ceriani. Torno a Roma la prossima settimana con l'esperienza di questa splendida mostra dedicata ai nostri Alpini che non smetteremo mai di ringraziare per quello che hanno fatto in questi 150 anni e che continueranno a fare per i nostri cittadini e il nostro Paese. Una mostra con pezzi storici unici che chiederò al ministero della Difesa di promuovere e sostenere a livello nazionale". Lo comunica in una nota il vice segretario regionale della Lega e deputato comasco Eugenio Zoffili. (Com)