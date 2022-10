Clima: Egitto, al via la Settimana dell'acqua in vista della Cop27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ iniziata oggi in Egitto la quinta edizione della “Settimana dell'acqua del Cairo", in programma fino al 19 ottobre, sotto gli auspici del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Il tema di quest’anno, "L'acqua nel cuore dell'azione per il clima”, strizza l’occhio alla conferenza Cop27 organizzata dall’Egitto a novembre. Per le autorità egiziane si tratta di un tema di rilevanza strategica: la costruzione della Grande diga della rinascita etiope sul Nilo Azzurro rischia infatti di intaccare le risorse idriche del Paese desertico. Il governo del Cairo sta portando avanti sforzi multilaterali sul piano politico, economico e persino militare per difendere la sua quota d’acqua del Nilo, una “linea rossa” invalicabile secondo il presidente Al Sisi. (segue) (Cae)