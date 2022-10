Clima: Egitto, al via la Settimana dell'acqua in vista della Cop27 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Settimana dell'acqua del Cairo prevede la partecipazione di 70 paesi e riunirà decisori politici, diplomatici, rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni regionali, istituzioni finanziarie, donatori, esperti dell'acqua delle istituzioni statale e private per discutere di politiche, strategie e piani generali per affrontare le sfide del clima e dell'acqua. Gli esperti condivideranno gli ultimi sviluppi nelle tendenze globali del settore idrico e scambieranno idee e soluzioni innovative per una migliore gestione sostenibile attraverso cinque sessioni tematiche: "Sicurezza dell'acqua e cambiamenti climatici", "Protezione dei delta", "Adattamenti legati all'acqua ai cambiamenti climatici", "Acqua, cambiamenti climatici e cooperazione futura" e "Preparazione e gestione dei disastri climatici legati all'acqua”. Al termine dei lavori verranno presentate delle raccomandazioni alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022 (Cop27) che si terrà dal 6 al 18 novembre a Sharm el Sheikh. (segue) (Cae)